26 bestuurders lopen tegen de lamp tijdens alcoholcontrole SHVM

04 december 2019

19u18 3 Londerzeel De politiezone K-L-M heeft in het eerste weekend van de BOB-campagne 26 bestuurders betrapt op rijden onder invloed.

In de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise werden in het weekend van 29 november zo’n 337 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs achter het stuur. “Ondanks de Winter-BOB-campagne die aangekondigd was, hadden toch nog 26 bestuurders te veel gedronken”, klinkt het bij de politiezone. Dat aantal komt neer op zo’n 8 procent. Vijf bestuurders kregen een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

“Alcohol vergroot de kans op een ongeval enorm”, voegt de politie er nog aan toe. “Daarnaast is de ernst van dit ongeval veel groter. Met een alcoholgehalte van 0,5 promille loop je 40 procent meer risico op een ongeval dan in nuchtere toestand. Bij 1,0 promille is het risico bijna 4 keer zo hoog, en bij 1,5 promille is het ongevalsrisico zelfs meer dan 20 keer zo groot als dat van een nuchtere automobilist. Met een alcoholgehalte van 1,5 promille loop je 200 keer meer risico op een dodelijk ongeval dan in nuchtere toestand.”

“Dit soort acties heeft dan ook als doel om het gedrag van alle bestuurders te veranderen. Wij blijven ons daarom ook dagelijks inzetten om de verkeersveiligheid te verhogen.”