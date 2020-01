14 maanden cel voor luidruchtige dieven WHW

15u26 2 Londerzeel Twee twintigers uit Londerzeel zijn veroordeeld tot 14 maanden cel voor de diefstal van materialen op een werf. De verhuurder van een van hen belde de politie toen hij vond dat ze zich verdacht gedroegen.

De twee twintigers hadden in de eerste maanden van 2019 ingebroken op verschillende locaties, onder meer in een woning en op een bouwwerf. Daarbij hadden ze het vooral gemunt op metaal. Zo gingen ze aan de haal met een hoop elektriciteitskabels, metalen platen en een oude brandkast, maar ook met zes slijpmachines.

Echt subtiel gingen de twee echter niet te werk. In de nacht van 17 op 18 augustus laadden ze niet al te stil kabels, slijpschijven en een brandblusser uit in de garage van het appartement waar een van hen woonde. De verhuurder hoorde het gestommel en zag hen alles in de garage zetten. Verdacht, oordeelde hij en hij belde de politie, die de twee kon oppakken. Het materiaal dat ze hadden gestolen bleek afkomstig van een werf en een verlaten pand in Londerzeel. Beiden gaven uiteindelijk de diefstal toe, al wezen ze naar elkaar als initiatiefnemer.

De verdediging pleitte bij de rechtbank voor enige mildheid maar de rechtbank kon niet naast het gevulde strafblad van de twee jongemannen kijken. Eén van hen had in 2017 nog een gevangenisstraf van twee jaar gekregen.