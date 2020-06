Margo Koekoekx

09 juni 2020

17u58 0 Londerzeel Vanaf maandag 15 juni verwelkomt Bib Londerzeel opnieuw bezoekers. De bib is voorlopig enkel toegankelijk op afspraak, waarbij leners gedurende maximum 30 minuten materialen kunnen kiezen.

Het makkelijkste is om de boeken die je graag wil uitlenen op voorhand al eens op te zoeken in de online catalogus. Zo kan je de bibliotheek kort en gericht bezoeken. Boekpakketten op voorhand laten klaarleggen kan vanaf dan niet meer, maar verrassingspakketten afhalen wel.

Materialen terugbrengen kan via de inleverbus. Van maandag tot vrijdag tussen 13u en 17u is deze niet toegankelijk en vragen we om uitgeleende materialen binnen in de bib terug te brengen.

Meer informatie en een afspraak maken kan op londerzeel.bibliotheek.be