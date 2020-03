‘Meter Haan’ blaast 97 kaarsjes uit: “Proficiat van de hele familie, de taart volgt nog” Margo Koekoekx

20 maart 2020

07u47 0 Londerzeel Bij deze een heel bijzondere boodschap aan Mergan Victorine uit Steenhuffel. Een boodschap die haar 59 familieleden haar elk jaar persoonlijk brengen, maar waar het coronavirus dit jaar een stokje voor steekt. Een gelukkige verjaardag van je familie en onze redactie. Proficiat met je 97 jaar.

Vrijdag 20 maart mag Mergan 97 kaarsjes uitblazen! “Ons moeke is door iedereen graag gezien. Het is zo’n warme vrouw die iedereen steeds op het hart drukt te profiteren van het leven. Heel jammer dat we nu niet samen kunnen komen met heel de familie. Via deze weg willen we je toch een dikke proficiat wensen! De tekeningen en kaartjes zijn op weg!”

Grote taart

Normaal bakt een van haar dochters een grote verjaardagstaart waar heel de familie dan voor samen komt bij ‘Meter Haan’, zoals iedereen Mergan kent. Omdat die traditie uitgesteld moet worden, hebben ze dit jaar wat anders voor jou in petto: Van je zeven kinderen krijg je een barbecue voor de hele familie en die zelfgebakken taart heb je ook nog te goed. Geniet ervan!

Mergane leest al jaar en dag Het Laatste Nieuws, vandaar dat haar zeven kinderen, vijftien kleinkinderen en achttien achterkleinkinderen samen met al de partners haar via deze weg willen verrassen. “Ons moeke leest elke dag Het Laatste Nieuws en elke week de Dag Allemaal. Ze geniet ervan om steeds bij te zijn met alles wat er leeft. Als we op bezoek gaan, kan ze meepraten en is ze altijd op de hoogte. Het is een geweldige vrouw. Vandaar dat we haar op deze speciale manier in de bloemetjes willen zetten”, zeggen de kinderen.

Bezoekbeurtrollen, spontane bezoekjes, de kuisbeurtrol. Zowat al het sociaal contact verdwijnt nu enkele weken voor Meter Haan. “Zolang ze haar tuin heeft, even naar buiten kan en haar krant kan lezen is ze gelukkig. We willen iedereen een warm hart toedragen in deze tijd. Iedereen heeft veel nood aan liefde, terwijl veel sociaal contact nu onmogelijk is”, vertelt dochter Chris Schelfthout (64).