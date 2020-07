Exclusief voor abonnees “Meest zalige Chirokamp ooit! Elkaar in bubbel zoveel beter leren kennen”: hoe een coronabivak beter meevalt dan gevreesd Marco Mariotti

23 juli 2020

18u31 0 Londerzeel Met 280 kinderen, begeleiders én keukenploeg op bivak. Een uitdaging! Zes bubbels, twee eettenten, drie keer meer sanitair dan gewoonlijk. En o ja, vijf keer per dag de handen wassen. Iedereen! Geen knuffel met je maatje uit de andere bubbel, maar wel een nog hechtere band binnen de eigen groep. De aspi’s van Chiro Malderen spreken zelfs over hun beste kamp ooit. “We zijn de waarde van hygiëne hard gaan inzien", vertellen hoofdleiders Simon Van Steen (25) en Marlisse Commers (21).

Als er één ding hetzelfde bleef tijdens corona zijn het de vermoeide gezichtjes van kinderen na zeven dagen bivak. Chiro Malderen begint vrijdag aan zijn laatste échte dag en bereidt dan het kampvuur voor. Moe, voldaan en best tevreden zijn ze daar. Hun coronakampplaats werd een gigantisch weiland in Maasmechelen, op nog geen vijfhonderd meter van het kasteeldomein van Leut. “Ja, dat kasteeltje hebben we van heel ver gezien, maar we mogen er niet heen, hé. Alleen groepjes kleiner dan 15 personen mogen de kampplaats verlaten. Jammer, maar helaas", zegt hoofdleider Simon.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen