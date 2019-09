“Gebedshuis? Koranschool?” Kotti Nader van vzw Firdaws valt uit de lucht Margo Koekoekx

26 september 2019

17u21 1 Londerzeel Na alle heisa werd de vergunning voor vzw Firdaws door de gemeente Londerzeel deze week afgewezen. Er mag dus geen gebedscentrum komen in het centrum van de gemeente. De vzw Firdaws zelf valt compleet uit de lucht.

“Een Koranschool openen? Een gebedshuis? Dat was helemaal niet wat we besproken hebben. Het is echt een politiek spelletje geworden”, valt Kotti Nader (45) uit de lucht. “Ik neem aan dat ik het nieuws maandag te horen krijg, dan heb ik een afspraak met burgemeester Conny Moons. Verder hebben wij nog geen officiële documenten ontvangen waarin staat dat de vergunning geweigerd werd.” Toen de meeste leden van de vzw Firdaws half augustus uit vakantie kwamen schrokken ze zich een ongeluk. “De bedoeling is om babbeltafels en integratiecursussen te organiseren, jongeren te ondersteunen bij bijvoorbeeld hun huiswerk en hulp te kunnen verlenen. En ja, ook Arabische taallessen, want dat maakt deel uit van onze cultuur. Maar dat is wel iets anders dan een moskee of koranschool. Wij willen niet stoppen met ons initiatief en zijn blij dat we voor het eerst gehoord worden. Niemand heeft ons iets van informatie gevraagd, geen politieke partijen, geen buurtbewoners. We hadden enkel gesprekken met Conny Moons”, klinkt het. Moons sprak ook eerder van paniekzaaierij.

Schepen Els Van Den Broeck vertelt: “Als je een vergunning aanvraagt starten we een procedure op. Zo vragen we verschillende adviezen bij o.a. de brandweer, wordt er een bewonersvergadering gehouden en dergelijke. Op elk vlak kwam negatief advies. Zo kon de goedkeuring niet worden gegeven.” Het gaat om een pand waar buiten de handelsruimte ook appartementen in zijn. Er zou verder een bestemmingswijziging moeten gebeuren die bij eerder aanvraag vroeger, reeds een keer werd geweigerd.