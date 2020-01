(Ex-)Mantelzorgers kunnen elkaar weer vinden op Koffiesalons in Londerzeel Data zijn bekend MKV

22 januari 2020

18u02 2 Londerzeel Het Zorgloket van Londerzeel heeft weer een hele reeks data gelost voor hun Koffiesalons. Daar kunnen (ex-)mantelzorgers elkaar vinden, ontmoeten en een gezellig moment beleven. Dat kan zijn om te ontspannen of om tips met elkaar uit te wisselen.

In 2014 startte het Zorgloket met de uitbouw van een volwaardige mantelzorgwerking. Toen organiseerden ze de eerste vier vormingsmomenten voor mantelzorgers in de verschillende deelgemeenten. Ondertussen zijn dat 10 koffiemomenten per jaar en daarnaast hebben ze nog een heel programma aan vormingsmomenten op maat.

Het eerste koffiesalon is op 27 januari van 12.30 tot 16 uur in Het Zomerhuis. Adres: Mechelsestraat 57, 1840 Londerzeel. Deelnemen is gratis.

Wie meer informatie wenst kan terecht op de website www.londerzeel.be/koffiesalon.