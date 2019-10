“Die drugs in mijn wagen? Hadden jullie niet gevonden bij huiszoeking” WHW

30 oktober 2019

16u40 0 Londerzeel Een twintiger uit Londerzeel kwam tegen de politie met een best originele smoes op de proppen nadat er cocaïne aangetroffen werd in zijn wagen. “Overschot dat niet gevonden werd bij een huiszoeking”, zei hij tegen de agenten. De rechter kon er niet mee lachen en gaf hem 12 maanden cel.

Toen de man eerder dit jaar een politiecontrole zag in de buurt van zijn woning maakte hij rechtsomkeer. De agenten konden hem inhalen en merkten al snel waarom hij het hazenpad wilde kiezen. In zijn wagen bevond zich immers een plastic zak met cocaïne in. “Ik wilde die ergens dumpen”, zei hij toen bleek dat zijn DNA op de zak zat. “In het kader van een Antwerps drugsonderzoek werd er een huiszoeking gedaan bij mij. Die zak hebben ze toen niet gevonden. Daarom wilde ik hem dumpen.” Een uitleg voor de cocaïne in zijn wagen was het wel, een verzachtende omstandigheid echter niet. Daarom gaf de rechter hem 12 maanden cel.