Zonder zwemmers lijkt de Lommelse Sahara op de ... Sahara Birger Vandael

07 augustus 2020

18u07 2

Op een zomerse dag als vandaag zou de Sahara in Lommel altijd honderden zwemliefhebbers aantrekken, maar dat is nu niet langer het geval. De stad Lommel besloot immers om het water af te sluiten voor publiek, waardoor het zand terug een privilege is voor de wandelaars en fietsers. Van enige drukte is dan deze week ook geen sprake. Een paar mensen zochten nog wel een plekje uit onder een boom in het zand, waterratten hebben de moed opgegeven. Heet, droog en stil. De Lommelse Sahara lijkt plots niet enkel qua naam op de grootste woestijn ter wereld. Aan de toegangsweg naar het strand zorgen enkele medewerkers van de stad overigens voor de nodige uitleg. Ze raden de mensen aan om het zwembad als alternatief uit te kiezen of verkoeling met de kindjes te zoeken in de plaatselijke fonteintjes.