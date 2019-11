Zeventiger krijgt 2.551,44 euro schadevergoeding na verkeersagressie BVDH

19 november 2019

Een 23-jarige man uit Peer is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren, zijn kompaan uit Heusden-Zolder (23) krijgt een gelijkaardige straf van 85 uren. Op 10 mei 2017 achtervolgde de Perenaar kilometerslang een gepensioneerde zeventiger uit Lommel. Diverse malen haalde hij het slachtoffer in om vervolgens bruut op de rem te gaan staan. De kompaan zat als passagier in de wagen. In Beringen in de buurt van de McDonald’s stapte de passagier vervolgens uit om op de wagen te stampen. Het duo moet aan het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 2.551,44 euro.