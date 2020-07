Woensdagmarkt definitief op Hertog Janplein Birger Vandael

17 juli 2020

11u43 0 Lommel De woensdagmarkt in Lommel verhuisde in maart 2019 omwille van de werken in het Dorp naar het Hertog Janplein. “Na heel wat gesprekken met de marktkramers, de handels- en horecazaken, Bruisend Lommel, de Marktcommissie en met de bezoekers hebben we beslist om de woensdagmarkt er een definitieve plaats te geven”, zegt eerste schepen en waarnemend burgemeester Peter Vanderkrieken (CD&V).

Schepen van Middenstand en Markten Johan Bosmans (N-VA) benadrukt dat de gemeente niet over één nacht ijs is gegaan: “Er liggen meerdere redenen aan de oorzaak van deze beslissing. Na de heraanleg kreeg het marktplein een ander uitzicht, omdat de locatie door Onroerend Erfgoed Vlaanderen erkend is als beschermd dorpszicht. Een erkenning die ons bepaalde regels oplegt. De boomspiegels, de parkjes rondom de bomen, moesten na de heraanleg verdubbeld worden in diameter. Van anderhalve meter naar drie meter.”

Combinatie markt en terrassen

“Een tweede reden is de terrasruimte die we de horecazaken willen geven”, vult schepen Vanderkrieken aan. “We zijn er als stadsbestuur van overtuigd dat gezellige terrassen voor een levendig centrum zorgen. Ook het nieuwe tijdelijke speeltuintje is een schot in de roos. Hoezeer ze elkaar ook versterken, een combinatie van de markt en veel terrasruimte op dezelfde locatie bleek na de heraanleg moeilijk te zijn.”

“Alle overige pistes zoals o.a. een verdeling tussen Dorp en Hertog Janplein werden goed bestudeerd en met alle partijen besproken, maar dat bleek geen goede oplossing te zijn”, zegt Bosmans. “We begrijpen maar al te goed dat dit niet vanzelfsprekend is, want gevoelsmatig willen alle partijen terug naar het Dorp. Maar tussen droom en daad staan soms praktische bezwaren in de weg.”

Flankerende maatregelen

“We grijpen deze beslissing meteen aan om flankerende maatregelen te nemen om onze woensdagmarkt te versterken”, besluit schepen Peter Vanderkrieken. “Zo kunnen bezoekers voortaan op woensdagnamiddag gratis parkeren op het Michiel Jansplein. Ze kunnen er dan echt een gezellige woensdag marktdag van maken.”