Willy Machielsen (74) wandelt Camino Finisterre (300km) voor Levensloop Birger Vandael

03 september 2019

09u53 0 Lommel Lommelaar Willy Machielsen (74) is momenteel bezig aan zijn zesde wandeling voor het goede doel. Hij is op 29 augustus begonnen aan de Camino Finisterre en hoopt deze voor 12 september volledig uit te wandelen. Met zijn bedevaart zamelt Willy geld in voor Levensloop.

De wandelingen van Willy zijn elk jaar een beetje anders, maar het concept is wel nog steeds hetzelfde. In een kleine twee weken trekt hij in de buurt van Santiago De Compostella zijn wandelschoenen aan en gaat hij op pad. Dit jaar doet hij de Camino Finisterre aan. Dat is een pelgrimstocht vanuit het bekende bedevaartsoord in het noordwesten van Spanje tot aan de woeste kust in Galicië. Dankzij bijdrages zamelt hij zo geld in voor een goed doel en dat is dit jaar Levensloop.

Hitte

Onderweg deelt Willy zijn avonturen via zijn blog ‘Willywandeltnaarsantiago’. Zo leert het thuisfront dat hij een koffie dronk met een Canadees koppel dat vanuit Sevilla onderweg is en ook al kennis maakte met Portugezen, Nederlanders en Duitsers. De hitte maakt het op sommige dagen niet gemakkelijk, maar Willy is wel op schema om voor het zesde jaar op rij zijn wandeling tot een goed eind te brengen. “Ik krijg enorm veel positieve reacties, hopelijk leidt dat ook tot een mooie som geld", laat hij vanuit Spanje weten.

Een vrije bijdrage aan Levensloop Lommel kan je storten op rekeningnummer BE80 0688 9683 7977 met vermelding “pelgrimstocht Willy”