Wietplantage en twee drugslabo’s ontdekt in één dag in Limburg MMM/belga

24 september 2020

20u12 1 Lommel De politie heeft woensdag in Sint-Truiden een actieve wietplantage met 200 planten en drugslaboratoria in Lommel en Kinrooi ontdekt. Bij de plantage in de Stokstraat in Sint-Truiden is een persoon opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden.

Het parket van Limburg heeft weer huisgehouden inzake drugslabo’s. Op meerdere adressen vielen ze woensdag binnen met resultaat. “En er zullen nog meer acties volgen, want drugsproductie blijft op de prioriteitenlijst staan", zegt persmagistraat Dorien Vanderheiden.

Vorige maand ontdekten speurders al een amfetaminelab in Leopoldsburg. Woensdag en dinsdag kwamen laboratoria voor de aanmaak van synthetische drugs aan het licht in Lommel en Kinrooi. De productieplaats bevond zich in de Buksstraat in Lommel, terwijl de opslagplaats voor de aanmaakproducten zich in de Toekomstraat in Pelt situeerde.

Riolering

“Mogelijk werd het afval gedumpt in de riolering via de wc en het bad. In een bos in de omgeving van de Luikerweg in het Nederlandse Valkenswaard werd een extra lab aangetroffen. Het openluchtlab werd door gespecialiseerde Nederlandse politiediensten opgeruimd. De onderzoeksrechter hield vijf personen aan.”

Het amfetaminelab bevond zich in een woonwijk met alle mogelijke gevaren voor de omgeving. De mensen die werkzaam zijn in het lab hebben geen scheikundige kennis, ze werken met gevaarlijke producten die brand of ontploffing kunnen veroorzaken en er is een groot risico op milieuschade.

Gevlucht

Bij de huiszoeking in de Nagelstraat in Kinrooi zette een 36-jarige verdachte het meteen op een lopen, toen hij de politie opmerkte. Na een korte zoekactie konden de speurders drie personen arresteren. De onderzoeksrechter heeft één van hen aangehouden en opgesloten.

Tijdens de huiszoeking werd in de garage van de woning een chemische geur waargenomen waar een ontmanteld lab opgesteld stond. “De 30-jarige bewoonster werd wel ter plaatse gearresteerd. Na een korte zoekactie door meerdere patrouilles werd de man in een maïsveld in de Itterstraat aangetroffen. Op een parking in Geistingen werd nog een 54-jarige man uit Nederland gearresteerd die mogelijk betrokken was bij het chemisch drugslab”, vertelt de Limburgse persmagistraat.

Via het gratis nummer 080020877 kunnen burgers nog steeds signalen van mogelijke productie van synthetische drugs melden bij de politie.