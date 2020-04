Wat de helikopter niet zag: Lommel steunt hulpverleners massaal Birger Vandael

06 april 2020

Afgelopen zondag vloog onze helikopter boven Vlaanderen om meer dan 10.000 steunbetuigingen aan de hulpverleners in beeld te brengen. Niet alle gemeenten krijgen uiteindelijk evenveel aandacht en de route werd een beetje ingekort. Jammer voor heel wat Lommelaren, want zij toonden massaal hun warm hart. De stad Lommel kondigde alvast aan zelf een leuke aftermovie te zullen maken. Iedereen kan zijn of haar inzending alvast delen via de officiële Facebookpagina van de stad. Op die manier gaat geen enkele inspanning verloren!

