Warm optreden aan stedelijke begraafplaats op Allerheiligen BVDH

24 oktober 2019

De nieuwe begraafplaats in Lommel behoort tot één van de mooiste van Vlaanderen en daarom trekt het project ‘Reveil’ op Allerheiligen naar hier. Zij laten de begraafplaats voor de gelegenheid opleven in een ingetogen gloed van muziek. Op die manier worden onze dierbaren op een warme en eigentijdse manier herdacht. Vanaf 17 uur zullen onder meer Gianni Marzo (gitarist van o.a. Isbells en Marble Sounds) een akoestische set spelen aan de inkom. Bij slecht weer verplaatsen ze zich naar binnen. Rudi Lavreysen brengt vervolgens zijn verhaal uit de Reveil verhalenbundel van dit jaar. Iedereen mag passende verlichting (kaarsjes, lampjes, ...) meebrengen voor een warme sfeer. Deze activiteit duurt een uur en is volledig gratis.