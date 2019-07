Vzw Noodasiel Lommel zoekt nieuwe locatie na stopzetting samenwerking met stadsbestuur BVDH

05 juli 2019

12u32 4 Lommel De mensen van vzw Noodasiel Lommel blijven niet bij de pakken zitten nadat het stadsbestuur aankondigde om na dit jaar de samenwerking te beëindigen. “We hebben in het kader van het provinciaal opvangplan voor ronddolende dieren en het zwerfkattenproject van de provincie Limburg nog contacten met negen andere Limburgse gemeenten en zoeken een nieuwe locatie”, aldus afgevaardigd beheerder Johnny Laurent.

Het noodasiel wil haar werk rond de ronddolende dieren en de zwerfkatten verderzetten en kan een nieuwe locatie dus goed gebruiken. “Naast deze projecten hebben we ook nog een contract met Beringen, Ham en Tessenderlo voor het vangen van honden en gewonde tamme katten en ook dat zullen we blijven doen. Wij zullen onze jarenlange ervaring in het domein van dierenwelzijn en onze dierenliefde blijven inzetten ten voordele van de bij ons aangesloten gemeenten en hun honden en katten in nood.”

Vanaf 1 januari zal het dierenasiel op Maatheide dus nieuwe uitbaters hebben, terwijl vzw Noodasiel Lommel zelf een nieuwe locatie zoekt. Wie een tip aan hen wil geven, kan terecht op het mailadres noodasielnoordlimburg@gmail.com.