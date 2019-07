Vzw Noodasiel Lommel niet verrast door einde samenwerking BVDH

Maandag raakte bekend dat er een eind komt aan de samenwerking tussen de stad Lommel en het dierenasiel vzw Noodasiel. “We zijn ontgoocheld door deze beslissing, maar het komt niet aan als een grote verrassing”, zegt voorzitter Johnny Laurent. “Sinds de nieuwe bestuursploeg heeft overgenomen, merken we dat het vertrouwen wat weg is. Er is nooit aangetoond dat we iets verkeerd deden, dus het is wel frustrerend. We gaan nu met onze leden bekijken welke opties er mogelijk zijn en wat we verder nog kunnen doen.” Donderdagavond volgt een bijzondere algemene vergadering bij de vzw.