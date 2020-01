VT Logistics vestigt zich als eerste op Kristalpark III en bouwt volledig geautomatiseerde leeggoedcentrale: “Uniek concept voor Belgische markt” Birger Vandael

13 januari 2020

15u38 0 Lommel Transportbedrijf VT Logistics zal in Lommel een onafhankelijk en volledig geautomatiseerde leeggoedcentrale bouwen. Het bedrijf van de familie Van Renterghem is het eerste dat zich zal vestigen op Kristalpark III, een bedrijventerrein van 300 hectare groot. “En er zullen nog bedrijven volgen. De spits is eraf en de toekomst van Kristalpark III is zo verzekerd”, reageert burgemeester Bob Nijs (CD&V) tevreden.

Kristalpark III zet zichzelf in de markt als het bedrijventerrein van de toekomst. Met de aanwezigheid van 110 hectare aan zonnepanelen heeft het bedrijventerrein het grootste zonnepark van de Benelux. Het terrein werd al in 2012 ontwikkeld, nu wordt er werk gemaakt van de invulling. Bedrijven kunnen een aansluiting op het zonnepark aanvragen.

VT Logistics wordt het eerste bedrijf dat zich er zal vestigen. Het transportbedrijf zal er een volledig geautomatiseerde leeggoedcentrale - de eerste van dit type - bouwen. Via de centrale worden alle soorten bakken en flessen leeggoed opgehaald, gespoeld, gesorteerd en terug bezorgd aan de brouwerijen om opnieuw gevuld te worden. “Een sterk staaltje circulaire economie in een CO2-neutraal gebouw”, zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Ik ben ontzettend trots dat we dit project vandaag mogen presenteren.”

Efficiëntie

Volgens commercieel directeur van VT Logistics Robrecht Van Renterghem is het concept uniek voor de Belgische markt. “Efficiëntie en duurzaamheid zijn de belangrijkste uitgangspunten. In ons land alleen zijn er 500 verschillende soorten bakken met eigen flessen leeggoed op de markt. Van bier tot frisdrank, wijn en vele anderen. Het kost heel wat tijd en moeite om die flessen te verzamelen, te spoelen en uit te sorteren. Dat maakt dat er vandaag vaak inefficiënt gewerkt wordt. Met VT Logistics bieden we een totaalservice. We halen het leeggoed op bij de klanten, crediteren het, sorteren hier alles uit, spoelen meteen en leveren de juiste flessen in de juiste bakken terug aan de brouwerijen.”

Volgens Van Renterghem worden de flessen kant en klaar geleverd zodat ze meteen opnieuw gevuld kunnen worden. “Statiegeldflessen kunnen op die manier tot 30 keer hergebruikt worden om daarna opnieuw gesmolten te worden. Door alles te centraliseren en te hergebruiken, promoten we de circulaire economie, besparen we op kilometers en dus ook op CO2-uitstoot. Wij bouwen het bedrijf van de toekomst.”

12,5 miljoen euro

Bij het ecologische bedrijf hoort volgens Van Renterghem een duurzaam gebouw: “Onze bedrijfshal zal volledig CO2-neutraal zijn. We hebben geen aansluiting op aardgas en wekken zelf groene stroom op. Het eventuele tekort aan stroom wordt aangevuld met aangekochte groene stroom. Ook ons intern voertuigenpark zal volledig elektrisch zijn.”

In totaal gaat het om een investering van 12,5 miljoen euro. Men is reeds gestart met de grondwerken. De deuren zullen in oktober van dit jaar openen. De centrale wordt modulair opgebouwd en is op uitbreiding voorzien.