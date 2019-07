Vrijwilligers Noodasiel Lommel vzw schrijven open brief aan stad BVDH

22 juli 2019

Enkele weken geleden besloot de stad Lommel om de samenwerking met Noodasiel Lommel vzw stop te zetten. Enkele vrijwilligers van het noodasiel hebben op eigen initiatief een open brief opgesteld. Dit bij wijze van reactie op wat er de laatste twee jaar is gebeurd. Daarin worden de haatcampagnes aangewezen als reden voor het einde van de samenwerking. Daarnaast wordt gevraagd aan de stad om de beslissing toch nog een keer in overweging te nemen.

Lees hier de brief integraal:

“Wij, de vrijwilligers van Noodasiel Lommel, zijn geschokt.

Ons asiel waar wij ons met hart en ziel voor inzetten wordt ons afgepakt. Wij zijn niet gehoord. Niemand heeft aan ons iets gevraagd. We hebben het gevoel dat we voor de buitenwereld zelfs niet bestaan.

Wij, de mensen die in onze vrije weekends onze wekkers laten aflopen om voor dag en dauw de uitwerpselen te ruimen en de vloeren te schrobben. Wij die ’s nachts uit bed gebeld worden om een loslopende hond te vangen. Wij die onze huizen op stelten laten zetten door gedumpte mamapoezen met kittens. Wij die ’s nachts opblijven zodat de zieken nog melk krijgen, wij die nog in allerijl naar de dierenarts toeren terwijl we al het ergste vrezen. Wij die nog namiddag in het asiel vertoeven om het personeel bij te staan met afwassen, poetsen en de was en plas. En -hiernaast- nog de dieren hun vertrouwen, een gevoel van liefde proberen te geven door de honden mee uit te nemen en de katten te knuffelen. Ook de moeilijke gevallen, want zelfs knuffelen is niet altijd rozegeur en maneschijn in een asiel.

Je zou het haast vergeten met alle ellende en haatzaaierij op de sociale en gewone media, maar ons asiel draait. Draait -opnieuw- goed. Overal waar mensen samenkomen zijn er uiteraard problemen, maar wij zijn een groep die eruit komt. Wij weten wat ons verbindt, dat wij het hart op de juiste plaats hebben; een hart voor dieren.

Dit was eerst niet het geval. Maar zoals elk functionerend bedrijf met problemen, zijn die problemen aangepakt. In dit geval drastisch, maar in verhouding tot het probleem. Iedereen in het asiel, vrijwilligers en personeel, begrijpt dat er met een concessie rekenschap af te leggen valt, maar niemand weet beter hoe interne problemen opgelost moeten worden dan de mensen die er dag in dag uit werken en leven. Niet de buitenstaanders, niet de bemiddelaars. Al die wegen zijn bewandeld en leidden tot niets. En nu wordt het kind met het badwater weggegooid.

Dit is een kapitale fout. Een louter politieke beslissing om publiek lof te oogsten en de gemoederen te bedaren, gemoederen die oververhit zijn door verongelijkte haatcampagnes, enkel uit op polarisatie.

Wel, Stad Lommel, u hebt ze laten winnen.

Wij zijn stil geweest, hebben de sereniteit bewaard en zijn achter de schermen verder blijven werken. Was dit onze grootste fout? Het lijkt erop.

We voelen ons murw. Ons prachtige asiel, -een toonbeeld van hoe een asiel zou moeten zijn-, en de dieren waar we allemaal zo van houden, gaan een onzekere toekomst tegemoet.

Asjeblieft, denk nog één keer goed na over de gevolgen van uw beslissing.

Niet de gevolgen voor de publieke opinie en de naamzuivering die u hiermee hoopt te bereiken, maar de gevolgen voor de werking van het asiel en het welzijn van de dieren. En ons, vrijwilligers, wij hopen met een grote groep van harte dat het water nog nét niet te diep is om elkaar opnieuw de hand te reiken, vanuit ons mooie herboren asiel en de Stad Lommel.

Wij staan alvast klaar om, niet met haatcampagnes maar met daden, ons te blijven inzetten voor ons asiel. En om daarbovenop iedereen die twijfelt te laten weten dat wij wél een goede naam hebben; vraag maar na bij de andere gemeenten, de scholen die ons jaar na jaar stagiairs toevertrouwen, de mensen uit zorghomes die we een leuke tijd als vrijwilliger bezorgen, de andere asielen waar we mee samenwerken, onze adoptanten, en nog veel meer!

Hoogachtend

De vrijwilligers”