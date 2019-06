Vrienden en familie op zoek naar Robin Degueldre (24): “Heel onrustwekkende verdwijning” Birger Vandael

23 juni 2019

14u11 2910 Lommel In Lommel is men massaal op zoek naar Robin Degueldre. De 24-jarige jongeman is vanochtend rond 5u voor het laatst gezien. “Het gaat om een zeer onrustwekkende verdwijning, de familie en vrienden zijn heel bang”, klinkt het bij Glen Wouters, die een berichtje de wereld instuurde dat al meer dan duizend keer werd gedeeld. Ondertussen heeft ook de politie een opsporingsbericht verspreid op vraag van het parket van Limburg.

De 24-jarige Robin werd voor het laatst gezien in Molsekiezel in Lommel. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Hij is 1m80 en atletisch gebouwd. Hij heeft lichtbruin haar en tatoeages op zijn armen. Op het moment van de verdwijning droeg hij een blauwe t-shirt met witte letters, een blauwe jeansbroek en een rode pet.

“We hebben de politie Lommel op de hoogte gebracht, momenteel wordt er gezocht in de omgeving van Farm Frites aan Maatheide, waar hij het laatst werd gezien. Deze zoekactie is nog steeds gaande.”

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.