Vredesklok aan Duitse Militaire begraafplaats BVDH

16 september 2019

14u17 0

Deze zaterdag wordt aan de Duitse Militaire begraafplaats in Lommel een vredesklok gecreëerd en ingegoten met brons. Deze vredesklok is het resultaat van een uitwisselingsproject gericht op jonge studenten en soldaten uit België en Duitsland. Zij verblijven deze week aan de begraafplaats en werken er samen aan projecten rond oorlog en vrede. Verder resulteert de samenwerking ook in een muziekstuk gespeeld door de Lommelse stadsbeiaardier Liesbeth Janssens. Ook is er zaterdag om 14.30 uur een officiële herdenkingsceremonie en een bijzetting van Duitse soldaten gesneuveld tijdens WO II. Er worden diverse creatieve vredesactiviteiten aangeboden alsook een spellenhoek voor groot en klein, live muziek en een hapje en tapje.