Voortbestaan Lommelse carnavalsgroepen in gevaar door gebrek aan locatie voor wagens Birger Vandael

08 juli 2019

09u48 1 Lommel De Lommelse carnavalsgroepen hebben het steeds moeilijker om een geschikte en betaalbare ‘bouwhal’ te vinden om hun carnavalswagens te plaatsen. “Ook deze zomer hebben er weer enkele groepen te horen gekregen dat ze op zoek moeten naar een ander onderkomen. Als ze geen locatie vinden, dreigt zelfs het einde van deze carnavalsgroepen”, aldus een pessimistische Bert Peeters, voorzitter van Carnaval Lommel vzw.

In Lommel zijn er een achttal groepen die zelf elk jaar hun praalwagen bouwen. Een vijftiental andere groepen kan zelf niets in elkaar steken omdat ze helemaal geen onderkomen hebben voor hun praalwagen in opbouw. “We starten met onze wagens helemaal van nul. We lassen zelf ons onderstel en bouwen zo onze wagen helemaal op. Hier steken we heel wat tijd en energie in. Maar daarvoor moeten we een hal hebben waar we beschermd zijn tegen nat en koude”, vertellen de verschillende Lommelse carnavalsverenigingen.

Zoektocht naar oplossing

Bij dat droog onderkomen wringt het schoentje. “Steeds meer groepen moeten hun bouwplaats verlaten omdat de eigenaars andere plannen hebben met de hal”, onderstreept Peeters. “Het zou erg zijn als op deze manier carnavalsgroepen moeten stoppen. Reeds jaren zijn we op zoek naar een permanente oplossing en helaas zonder enig resultaat.”

“Er moet toch een oplossing te vinden zijn, zodat we onze prachtige wagenbouwers een onderdak kunnen geven”, zucht Peeters. “Onze Lommelse bouwers zijn een uniek gegeven in Noord-Limburg. en de Lommelse wagens zijn dan ook graag gezien in menig carnavalsstoet. De stoet in Lommel is uniek omdat we al deze prachtige wagens in één stoet kunnen tonen aan het talrijke publiek. Het zou dan ook bijzonder jammer zijn om dit verloren te laten gaan omdat we hen geen hal kunnen aanbieden. Ik hoop dan ook dat er voor ons probleem een oplossing uit de bus komt zodat we dit stuk geschiedenis niet verliezen.”