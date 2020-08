Voormalige ‘Sommelier van het Jaar’ Sanne Dirx (29) opent cultuurbar aan De Adelberg: “Nood aan een nieuwe uitdaging” Birger Vandael

13 augustus 2020

19u10 0 Lommel In maart 2019 werd de Lommelse Sanne Dirx (29) verkozen tot ‘Sommelier van het Jaar’. De medewerkster van restaurant Cuchara uit Lommel was de eerste vrouw die ooit die titel in ontvangst mocht nemen. Anderhalf jaar gaat Sanne haar eigen weg en zal ze aan cultuurcentrum De Adelberg haar eigen cultuurbar openen. “Uiteraard zal er veel aandacht uit gaan naar de wijnkaart”, onderstreept Sanne.

Begin mei raakte bekend dat De Adelberg op zoek ging naar een nieuwe uitbater voor de aangelegen bar. “Het leek me meteen een leuk idee”, bekent de Lommelse wijnkenster. “Ik had nood aan een mooie uitdaging en bovendien heeft Lommel tot op vandaag nog steeds geen echt wijnbar. Daarom besloot ik me kandidaat te stellen.” Het stadsbestuur van Lommel bereikte eind juli een akkoord met Sanne over de concessie.

De bar zal gelegen zijn naast de foyer in een vernieuwde infrastructuur. “Ik zal er de focus leggen op de combinatie van betaalbare en kwalitatieve wijnen", zegt Sanne. “Verder komt er ook een uitgebreide bierkaart en zal ik toffe fingerfoods aanbieden. Hierbij wordt gewerkt met lokale producten. Het aanbod zal bij de opening nog niet gigantisch uitgebreid zijn, maar het is wel de bedoeling dat de kaart doorheen de tijd nog aan volume wint”, lacht ze.

Degustaties

In de cultuurbar zullen eveneens geregeld degustaties, proeverijen en private tastings georganiseerd worden. In samenwerking met het cultuurcentrum wordt bij de opening een extra programmatie voorgesteld in de nieuwe Kleine zaal en foyer, met onder andere gezellige after work- en aperitiefvoorstellingen. Zo gaan cultuur en creatief ondernemerschap hand in hand.

Voor alle Lommelaars

“Toch is het niet de bedoeling dat mijn bar er enkel is voor bezoekers van De Adelberg”, benadrukt Sanne. “Dit moet een trendy aperoplaats zijn voor alle Lommelaars in het centrum van de stad. Ik zal me ook fulltime bezighouden met de concessie en zal dus stoppen bij Cuchara na een mooie periode.”

Een horecazaak openen in coronatijden, het is in elk geval een dappere beslissing die de sommelier heeft genomen. “Ik zie het wel zitten hoor", verzekert ze ons. “Natuurlijk zal ik creatief moeten zijn om conform de maatregelen te blijven. Gelukkig beschik ik over een grote ruimte en kan ik de mensen tussen veel plaats aanbieden!”

Sanne Dirx’ cultuurbar opent rond eind oktober, samen met de vernieuwde infrastructuur van De Adelberg. De Lommelse kunstenaar en fotograaf Manu Bloemen presenteert dat weekend tevens zijn nieuwste werk in de expo Silica.