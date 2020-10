Vonnis in gigantisch cannabisdossier: 303 maanden cel uitgesproken en 680.000 euro verbeurdverklaard Birger Vandael

02 oktober 2020

18u45 0 Lommel Vrijdagvoormiddag werd op de correctionele rechtbank van Hasselt het vonnis uitgesproken in een gigantisch cannabisdossier. In totaal werden er 303 maanden aan celstraffen uitgesproken. Maar liefst 680.000 euro wordt verbeurdverklaard.

Het dossier bevatte zeventien beklaagden en werd opgestart in Lommel. In juni 2015 werd er gemeld dat er in de kelder onder een kebabzaak wiet zou worden geteeld. De politie kwam inderdaad ook uit op 101 stekken en 49 planten. Twee maanden later volgde een ontmantelde plantage in buurgemeente Pelt. Dit keer niet in een kebabzaak, wel in een frituur. Later zouden nog zes andere plantages in de regio volgen. De hoofdbuit werd gevonden in Heusden-Zolder, daar stonden ruim 1.500 wietplanten in een woning.

De zwaarste straf was uiteindelijk voor een Nederlander. De 42-jarige man uit Nederlands Limburg krijgt 40 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Hij zou ook 250.000 euro aan winst hebben gemaakt en moet dat geld terugbetalen. De man ontkende bij elke plantage in het onderzoek betrokken te zijn. De andere celstraffen waren voor twaalf van de in totaal zeventien beklaagden.