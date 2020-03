Volksvertegenwoordiger en quizfanaat Kris Verduyckt (sp.a) organiseert “Quarantaine Quiz” Birger Vandael

23 maart 2020

Een klassieke quiz is in deze tijden ondenkbaar, maar dat betekent niet dat quizzen onmogelijk is. Dat bewijst Lommelaar Kris Verduyckt, die naast zijn rol als volksvertegenwoordiger ook bekend staat om zijn liefde voor quizzen. Dinsdagavond 24 maart start om stipt 20.30 uur de ‘Quarantaine Quiz’. Die wordt beschreven als een “ludieke luie-zetel-quiz met meerkeuzevragen van de maker van de KlapKiws” en zal één uur duren. Alles wat je moet doen is ‘Kahoot!’ installeren op jouw gsm en de Facebook Live op het account van Kris Verduyckt raadplegen. Heel wat liefhebbers reageerden al dat ze paraat zullen zitten!