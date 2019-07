VMM bevestigt toxische blauwalgen in kanaal: captatie- en recreatieverbod uitgesproken BVDH

29 juli 2019

14u19 0 Lommel De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bevestigt dat er zich in het kanaal Bocholt—Herentals toxische blauwalgen bevinden. Daarom is het vanaf nu verboden om water te capteren alsook om elke vorm van zachte recreatie uit te voeren.

Vorige week al werden er op het kanaal Bocholt – Herentals en op het kanaal naar Beverlo drijflagen waargenomen. Enkel in dit eerste kanaal blijkt het om de toxische variant van blauwalgen te gaan. Deze vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Je kan hiervan huidirritaties krijgen, maar blauwalgen kunnen ook maag- en darmklachten veroorzaken. Het warme weer doet de kans op de bloei van blauwalgen toenemen.

Omdat ook het besproeien van gewassen een risico inhoudt, is captatie van water verboden binnen een straal van honderd meter van de drijflaag. Hetzelfde geldt voor elke vorm van zachte recreatie. Daarmee bedoelt men onder meer kajakken, kanovaren, vissen, waterski of wakeboarden. Pleziervaart valt buiten deze categorie. Meer informatie is terug te vinden op de website www.crisis-limburg.be.