Vloggers nemen verantwoordelijkheid voor ‘stunt’ bij Pelckmans Birger Vandael

29 september 2020

14u02 0 Lommel De Peltse vloggers Alwin (23) en Roland (22) Maas hebben verzet aangetekend tegen de celstraf van tien maanden die dit voorjaar werd uitgesproken. De twee twintigers lieten zich op 6 februari 2019 opsluiten bij tuincentrum Pelckmans in Lommel voor hun vlog. “We hadden niet de bedoeling om daar iets te beschadigen”, legden ze voor de Hasseltse rechter uit.

Het duo drong in het verleden al binnen in grote voetbalstadions en de Colruyt in Helchteren. Het avontuur bij Pelckmans in Lommel was een nieuwe episode voor hun vlog. Dat werd ook gekaderd door hun advocaat Bert Vanmechelen. “Ik ga niet akkoord met de tenlastelegging. Vroeger keken we op televisie naar Batman of de Ninja Turtles. Vandaag zijn het de YouTube-vloggers waar jongeren naar kijken. Het is een online gevecht, met als doel zoveel mogelijk volgers en likes te behalen.”

Opschorting

Vanmechelen benadrukte dat de twee heren enkel een zogenaamde ‘overnight challenge’ deden. “Ik het het dan ook moeilijk met een effectieve celstraf van tien maanden en vraag het voordeel van de opschorting." Bij de twee heren was het schuldbesef aanwezig. “Het is de bedoeling om in de toekomst van de vlog over te schakelen op e-commerce.” Het vonnis wordt op 27 oktober uitgesproken.