Vlaams Belang en Voorpost voeren actie tegen verhoging aantal asielzoekers in Lommel Birger Vandael

28 januari 2020

20u15 282 Lommel Voor aanvang van de gemeenteraad in Lommel dinsdagavond voerden zo’n 150 personen onder de vlag van Vlaams Belang en Voorpost actie tegen het open asielcentrum op het Parelstrand. Daar werd de vooropgestelde einddatum (maart 2019) al meerdere malen verlengd en zitten momenteel 950 asielzoekers in plaats van de aangekondigde 500. “Er wordt niet geluisterd naar de mensen”, vertelt Vlaams parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang).

Janssens hekelt het feit dat in de Limburgse opvangcentra reeds meer dan 3.000 asielzoekers verblijven. “Enkele maanden geleden – na de brandstichting in het gebouw in Bilzen waarin asielzoekers zouden worden ondergebracht – werden beloftes gedaan om buurtbewoners beter te informeren. Bij het Parelstrand wordt er echter opnieuw geen correcte informatie gegeven en wordt er niet geluisterd naar de mensen.”

Eerder pleitte burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V) al voor de nodige communicatie vanwege minister van Asiel Maggie De Block (Open Vld). “We zijn zo realistisch om te beseffen dat er geen mirakel zal plaatsvinden en de asielzoekers hier wellicht langer zullen blijven”, klonk het toen. “Uiteraard willen we ook pleiten voor een menswaardige opvang, al is het volgens ons niet goed dat een kind op een locatie als het Parelstrand moet opgroeien.” De stad heeft echter de beslissing niet in handen. “Men staat hier aan de verkeerde deur”, merkten enkele Lommelse gemeenteraadsleden dan ook niet onterecht op. In de gemeenteraad van Lommel zit geen lid van Vlaams Belang.

Omvolking

De actievoerders hopen dat het Parelstrand snel weer een plaats wordt voor toeristen. “Ons land is en blijft één van de topbestemmingen voor asielzoekers. Volgens de meest recente cijfers heeft België het op vijf na hoogste aantal asielaanvragen per hoofd van de bevolking. Mocht u er nog aan twijfelen: ja, we worden overspoeld. We zitten wéér in een asielcrisis. De omvolking voltrekt zich met rasse schreden”, vertelt Janssens.

Ten slotte verwijst Janssens nog naar de actualiteit. Hij vindt dat de ongepaste reacties op sociale media na de gebeurtenissen met het bootje met vluchtelingen richting Engeland werden uitgemolken, terwijl de Afghaanse asielzoeker die een man uit Peer bijna dood sloeg nauwelijks aandacht kreeg op de nationale televisie. “Wij staan met Vlaams Belang nog steeds voor een beleid met korte asielprocedures waarbij asielzoekers worden ondergebracht in gesloten centra”, concludeerde hij.