Vlaams Belang en Voorpost kondigen actie voor gemeenteraad aan: “Genoeg is genoeg” BVDH

22 januari 2020

17u18 0 Lommel Vlaams Belang en Voorpost zullen voor de Lommelse gemeenteraad van aanstaande dinsdag actie voeren tegen het opdrijven van het aantal asielzoekers aan het Parelstrand. Een jaar geleden kondigde Fedasil er de opvang aan van 500 asielzoekers tot het einde van de winter. Vandaag is de noodopvang nog steeds actief en werd de maximumcapaciteit van 950 asielzoekers bereikt. “Genoeg is genoeg”, zo klinkt het bij de actievoerders.

Vlaams Belang en Voorpost vragen maar één ding: de opvang in het Parelstrand met onmiddellijke ingang terugschroeven. Zij willen dat het Parelstrand na de winter terug volledig beschikbaar is voor toeristen en vaste bewoners. “Vakantieparken moeten vakantieparken blijven. Legerkazernes moeten legerkazernes blijven, of een andere invulling krijgen ten dienste van onze mensen. De grenzen moeten in eerste instantie gesloten worden voor nieuwe asielzoekers en de dossiers van de huidige, in België verblijvende, asielzoekers moeten zo snel mogelijk afgehandeld worden zodat er met een effectief remigratiebeleid kan gestart worden.”

Menswaardige opvang

Eerder pleitte burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V) al voor de nodige communicatie vanwege Minister van Asiel Maggie De Block (Open Vld). “We zijn zo realistisch om te beseffen dat er geen mirakel zal plaatsvinden en de asielzoekers hier wellicht langer zullen blijven”, klonk het toen. “Uiteraard willen we ook pleiten voor een menswaardige opvang, al is het volgens ons niet goed dat een kind op een locatie als het Parelstrand moet opgroeien.” De stad heeft echter de beslissing niet in handen.

Ook Vlaams Parlementslid Chris Janssens zal de actie bijwonen en zal de aanwezigen aan het stadhuis toespreken. Het is niet de eerste keer dat de asielzoekers in Lommel een topic zijn. In maart 2019 was er sprake van een verhoogde criminaliteit (lees hier). Later waren er geruchten voor een tweede opvangplaats in Lommel, waarbij het stadsbestuur duidelijk tegenstander was (lees hier).