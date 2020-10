VITO onderzoekt of Lommel in aanmerking komt voor gebruik van aardwarmte Birger Vandael

07 oktober 2020

10u26 0 Lommel In de Kempen is men al een aantal jaren bezig met onderzoek naar aardwarmte, dat gebruikt kan worden voor warmtenetten en groenestroom-productie. VITO onderzoekt nu of Lommel ook in aanmerking komt voor een geothermiecentrale.

Bij aardwarmte wordt heet water (tot zelfs 150 °C) uit de diepe ondergrond gehaald en het afgekoelde water wordt terug geïnjecteerd. Het is hernieuwbare energie, die continu aanwezig is, onafhankelijk van prijsfluctuaties van fossiele brandstoffen en gebruikt kan worden om via warmtenetten woonwijken en bedrijven van warmte te voorzien. Als het water heel heet is, dan kan de centrale ook groene elektriciteit produceren. In de ons omringende landen maakt deze duurzame energiebron al deel uit van de energiemix, dat is bijvoorbeeld het geval in de Provincie Zuid-Holland, München en Parijs.

5 kilometer diep

Op basis van bestaande gegevens van de ondergrond berekenden geologen dat er in de streek van Lommel op een diepte van 4 tot 5 kilometer aardlagen zijn die in aanmerking komen voor het winnen van aardwarmte. Er zijn echter meer gegevens van de diepe ondergrond nodig om het potentieel juist te kunnen inschatten. Als dat resultaat positief is, dan kan men overwegen om een aardwarmtecentrale te realiseren.

Trilwagens

De volgende stap in het zogenaamd ‘Interregproject’ “Roll-out of Deep Geothermal Energy in N-W Europe” is een seismische campagne. Met seismische metingen kan men meer informatie over de structuur van de ondergrond verzamelen. De metingen worden uitgevoerd met speciaal daartoe uitgeruste vrachtwagens, die trilwagens worden genoemd. De trillingen worden geregistreerd met kleine, passieve trillingenmeters langs het traject. Zo krijgen onderzoekers een beter zicht op het aardwarmtepotentieel in de regio.

Ook metingen in Pelt

De campagne startte op 6 oktober met een testmeting op de Balmatt-site, om vanaf 8 oktober effectief te starten, vanuit VITO oostwaarts langs het kanaal. De metingen worden uitgevoerd door het gespecialiseerde Franse bedrijf GTG. Naast Lommel zijn er ook metingen in Pelt, Mol, Dessel, Balen en Bergeijk en Valkenswaard (NL).

Een netwerk met aardwarmte heeft een groot potentieel. In Mol werd berekend dat de geothermiecentrale, die tegen 2022 moet gerealiseerd zijn, tot 2.000 appartementen, scholen, bedrijven, instellingen en woningen kan voeden met warm water. Dat zou ook goed zijn voor 1.500 jobs. Later werden die ambities wel wat afgezwakt omdat de verwachtingen niet realistisch bleken.

De meetcampagne in Lommel maakt deel uit van het Europees Interreg-project DGE-ROLLOUT, waar tien bedrijven en onderzoeksinstellingen aan deelnemen. Voor het onderzoek in Noord-Limburg dragen ook de provincie Limburg en het klimaatbedrijf Nuhma financieel bij.