Vijf Noord-Limburgse overvallers krijgen in totaal 125 maanden cel Birger Vandael

03 maart 2020

10u49 0 Lommel De vijf Noord-Limburgse twintigers die in het najaar van 2019 betrokken waren bij vijf gewapende overvallen op nachtwinkels, zijn in totaal veroordeeld tot 125 maanden cel. De zwaarste straf is voor een 20-jarige Lommelaar, die een effectieve celstraf kreeg van 37 maanden.

De nachtwinkels waren gelegen in Hechtel-Eksel, Peer, Ham, Pelt en Hamont-Achel. De daders sloegen toe in wisselende samenstelling. De eerste keer waren er overvallen op een nachtwinkel in Peer en Ham, terwijl een poging in Pelt mislukte. De tweede keer werd een poging tot overval gepleegd op een nachtwinkel in Hechtel-Eksel en was er de effectieve overval in Hamont-Achel. Naast het geld uit de kassa hadden de heren het vooral gemunt op blikjes energiedrank en sterke drank.

Een 20-jarige man uit Ham en een 24-jarige man uit Pelt kregen elk 30 maanden cel met uitstel voor het deel dat de voorhechtenis overschrijdt. Aan het uitstel zijn voorwaarden gekoppeld. Eentje moet werk zoeken of in een tewerkstellingsproject stappen en de ander moet afkicken. Een 22-jarige man uit Leopoldsburg werd tot 28 maanden cel met uitstel veroordeeld. Om af te kicken moet hij zich residentieel laten opnemen. Een 24-jarige man uit Pelt tot slot kreeg een werkstraf van 300 uren.