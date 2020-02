Vijf jonge overvallers riskeren 37 tot 48 maanden cel: “Jullie smijten jullie toekomst weg” Birger Vandael

03 februari 2020

12u49 8 Lommel Vijf jonge twintigers uit Noord-Limburg riskeren zware celstraffen tussen 37 en 48 maanden voor drie gepleegde en twee pogingen tot overvallen op nachtwinkels in de regio. De heren gingen lopen met een beperkte buit en hadden vooral geld nodig om hun drugs- en drankgebruik te kunnen bekostigen. De rechter was streng voor de jongemannen. “Dit gaat ons voor altijd achtervolgen”, klonk het bij de beklaagden.

De feiten speelden zich enkele maanden geleden af in de nacht van 22 op 23 september en drie dagen later in de nacht van 25 op 26 september. De daders sloegen toe in wisselende samenstelling. De eerste keer waren er overvallen op een nachtwinkel in Peer en Ham, terwijl een poging in Pelt mislukte. De tweede keer werd een poging tot overval gepleegd op een nachtwinkel in Hechtel-Eksel en was er de effectieve overval in Hamont-Achel. Naast het geld uit de kassa hadden de heren het vooral gemunt op blikjes energiedrankjes en sterke drank.

De gebeurtenissen in Hechtel-Eksel vormden de start van het onderzoek. De zaakvoerder vertelde hoe de heren binnenkwamen en naar geld vroegen. “Er werd zelfs geschoten”, aldus het slachtoffer. Achteraf bleek het om een alarmpistool te gaan, dat kon de man in kwestie op het moment zelf echter niet weten. Vervolgens vluchtten de daders in hun blauwe wagen. Uiteindelijk konden de daders aan de overval gelinkt worden. Dat leidde al snel tot de eerste bekentenissen.

Dat de heren op het verkeerde spoor zaten, lijkt duidelijk. Helaas blijkt een moeilijke familiesituatie in sommige gevallen de oorzaak van veel ellende te zijn. Zo verloor één van de mannen op jonge leeftijd zijn ouders en raakte hij verslaafd aan cocaïne. “Mijn zus was razend op mij, toen ze hoorde wat er gebeurd was. Ik wist zelf pas onderweg wat we van plan waren en dacht toen meteen: dit is geen goed idee. Hopelijk kan ik mijn job als beroepsmilitair houden.” Zijn advocate vroeg dan ook om een opschorting.

“Stomme kloot”

Een andere man, afkomstig uit Leopoldsburg en 24 jaar oud, noemde zichzelf “een stomme kloot”. Toen hij een sms’je kreeg met de boodschap “geld te maken”, trapte hij in de val. Hij is een jonge vader die hoopt zijn tweejarig zoontje te kunnen blijven zien. Een derde figuur sprak van een “jeugdfout”. Zijn advocate vertelde hoe de man zijn cocaïneprobleem aanpak en naar werk ging zoeken. Ze wees op zijn blanco strafblad en vroeg een werkstraf. Een gelijkaardig verhaal bij nummer vier, waarvoor de opschorting werd gepleit.

Voor de leider van de bende, een twintigjarige Lommelaar, werd een straf van vier jaar cel gevorderd. Dat is meer dan de 37 maanden die bovenstaand kwartet riskeert. De hoofdvogel leefde volgens zijn advocate een tijdje op straat en kan pas een straf onder voorwaarden krijgen indien hij een vaste verblijfplaats heeft. Hij kreeg het laatste woord en beloofde dat hij “het nooit meer zal doen”. Vonnis op 2 maart.