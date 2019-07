Vijf jaar cel gevraagd voor vermeende drugslaboranten BVDH

01 juli 2019

12u49 0 Lommel Een 25-jarige man en zijn 31-jarige schoonbroer uit Lommel riskeren een celstraf van vijf jaar voor hun betrokkenheid bij een drugslab in een bouwvallig pand in Lommel-Barrier. De Lommelse politie vond er na een tip uit Nederland maar liefst 102 kilo aan amfetamines.

Het huis was niet geschikt voor verhuring, maar bleek dus wel bruikbaar als drugslab. De natte amfetaminepasta werd er gedroogd en versneden met onder meer cafeïne. Buren spraken van een komen en gaan van personen in voertuigen met Nederlandse nummerplaten. Toen de politie arriveerde, werd meteen een typische geur waargenomen en er stonden ook vuilzakken met blenders en mixers opgesteld. De speedproductie wordt ontkend, het bezit gaven de twee wel toe. Hun drugsverleden speelt in elk geval niet in hun voordeel. Op 17 juli wordt het vonnis uitgesproken.