VIDEO. Organisatoren Vestiville voor onderzoeksrechter, zitting geschorst en bijkomende onderzoek gevraagd MMM

30 juni 2019

12u39 2 Lommel Nik Chawda, één van de drie organisatoren van Vestiville is zonet voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. Die nam nog geen beslissing want de zitting werd geschorst. “De zitting is geschorst, en meer kan ik niet kwijt”, zegt advocaat Nick Meyers.

Maar er is nu bijkomend onderzoek gevraagd over het financiële aspect. De verdachte moet nu terug naar zijn politiecel in Lommel. Vanavond keert hij terug naar de onderzoeksrechter die dan een definitieve uitspraak doet.

De tweede voorleiding is zonet begonnen. Dat gebeurt met hoofdorganisator Ravuth Ty. Zijn zus Aymira komt als derde en laatste aan de beurt.

Vrijdag zou het driedaagse Urbanfestival van start gaan in Lommel, maar burgemeester Bob Nijs trok de stekker uit. Er ontstond chaos, bezoekers stormden het terrein op en de organisatie werd opgepakt.