VIDEO. Organisator Vestiville officieel aangehouden: “Enige doel was organiseren van een festival”

Organisator Vestiville officieel aangehouden: "Enige doel was organiseren van een festival"

30 juni 2019

12u39 26 Lommel Ravuth Ty (35), één van de organisatoren van Vestiville, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt Joke Feytons, advocaat van de Nederlander. “Het enige doel was het organiseren van een festival”, klinkt het. Zijn Britse kompaan Nik Chawda moet vanavond opnieuw verschijnen.

Mogelijk is er sprake van schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en oplichting. Zo zou leveranciers van het festival met valse betalingsbewijzen een rad voor de ogen zijn gedraaid. Mogelijk loopt de fraude in de honderdduizenden euro’s.

“Mijn cliënt betreurt de beslissing van de burgemeester om het festival niet te laten doorgaan, waardoor de feestvierders in de kou zijn blijven staan”, zegt Feytons. Volgens haar cliënt is er geen sprake van slechte bedoelingen en was het enige doel een geslaagde eerste editie van Vestiville. De onderzoeksrechter ziet dat blijkbaar anders en liet Ty aanhouden.

Zijn kompaan Nik Chawda verscheen eerder al vandaag, maar er is nu bijkomend onderzoek gevraagd over het financiële aspect. De verdachte moet nu terug naar zijn politiecel in Lommel. Vanavond keert hij terug naar de onderzoeksrechter die dan een definitieve uitspraak doet. De voorleiding van de zus van de aangehouden verdachte is nog bezig.

Vrijdag zou het driedaagse urban festival van start gaan in Lommel, maar burgemeester Bob Nijs trok de stekker uit. Er ontstond chaos, bezoekers stormden het terrein op en de organisatie werd opgepakt.

