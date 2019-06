Vestiville weerlegt geruchten over ‘fake festival’: “Onze bezoekers zullen zeker geen spijt krijgen” Birger Vandael

21 juni 2019

20u04 0 Lommel Een gloednieuw festival met wereldtoppers als Cardi B en Jason Derulo op de affiche, en dat in hetzelfde weekend als Rock Werchter en Couleur Café. In de nasleep van het schimmige GOAT-festival in Bree was dat voldoende voor een reeks geruchten, als zou er iets niet pluis zijn met Vestiville, een urban dance-festival in Lommel. “Balen we enorm van”, aldus de organisatie.

Het moet gezegd: Vestiville, dat volgend weekend plaatsvindt in Lommel, is al sinds dag één een veelbesproken evenement. Dat begon met een discussie over de ticketverkoop, die al van start gegaan was nog voor er groen licht van het schepencollege kwam. Maar eens dat brandje geblust was, verzekerde het stadsbestuur zelf dat de samenwerking vlot verliep. Intussen zijn ook alle afspraken qua veiligheid nagekomen.

Maar al snel werden nog meer wenkbrauwen gefronst: bij partners, lokale politici en uiteindelijk ook festivalgangers zelf. Tenslotte werd die eerste editie van het festival wel erg groots opgevat. De organisatoren mikken op 125.000 bezoekers, en doen dat met ronkende namen als Cardi B en Jason Derulo. ‘En dat in hetzelfde weekend als Rock Werchter én Couleur Café? Dat kan toch niet...’, klonk het onder meer.

Tegenvallende ticketverkoop

Nu zit Vestiville wel degelijk met enkele struikelblokken. Zo kunnen de organisatoren hun link met Vestival maar moeilijk van zich afschudden. Dat eendaagse festival in Amsterdam had ambities tot in Azië, maar liep strop in een intern dispuut en maakte finaal een doorstart onder de naam ‘Oh My! Festival’. En dan is er ook de naar verluidt tegenvallende ticketverkoop, iets wat ons door meerdere bronnen bevestigd wordt. Van de 125.000 beoogde festivalgangers zou er voorlopig slechts een derde al een ticket gekocht hebben.

Niet onbelangrijk: grote namen als Cardi B hebben hun aanwezigheid op Vestiville ook ingepland in hun eigen festivalkalender, op hun eigen website

Tot zover het slechte nieuws. Want terwijl het schimmige GOAT-festival in Bree eerder dit jaar al snel in elkaar stuikte — de organisatoren hadden zelfs geen terrein en zagen zich genoodzaakt tickets terug te betalen — wordt Vestiville opgebouwd. Letterlijk, want sinds enkele weken krijgen de podia en ander weidemeubilair vorm. En ook niet onbelangrijk: die grote namen als Cardi B hebben hun aanwezigheid op Vestiville ook ingepland in hun eigen festivalkalender, op hun eigen website. Een van de partners van de organisatie kon ons deze week ook vertellen dat hij wel degelijk een betalingsbewijs van een voorschotfactuur ontvangen had.

“We doen dit voor het eerst in België, maar hebben wel degelijk veel ervaring met evenementen als deze”, klinkt het bij de organisatoren. “En natuurlijk kan er wel eens iets mislopen, dat is altijd zo. We vinden het heel jammer dat er nu blijkbaar een geruchtenmolen draait, want dat voelen we wel degelijk. Maar volgend weekend zetten wij een fantastisch festival neer, met een geweldige line-up. Onze bezoekers zullen zeker geen spijt krijgen.”

