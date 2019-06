Vestiville krijgt enkele uren voor de start goedkeuring Birger Vandael

28 juni 2019

10u16 18 Lommel Het Lommelse Vestiville kreeg vanochtend na een laatste overleg met politie, brandweer en stadsbestuur de goedkeuring om door te gaan. De vergunning geldt voorlopig enkel voor vandaag, maar ook de zaterdag en de zondag zouden in orde komen.

De organisatie van het Lommelse festival verloopt op z'n zachtst gezegd moeizaam. Donderdagmiddag reageerden brandweer en politie ontevreden op de veiligheidsmaatregelen. Er werden enkele voorwaarden opgesteld en in de late uurtjes werd duidelijk dat het festival de nodige dingen had gedaan. Vanochtend volgde een nieuwe inspectie. “We stellen vast dat het festival in orde is. De brandweer bespreekt momenteel de laatste details, het festival kan vandaag wel plaatsvinden", bevestigt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

Talent Stage

Morgen en overmorgen worden op de weide het dubbel en het driedubbel aantal mensen verwacht. Ook dan is de vergunning een vraagteken, al moet het wel in orde komen. Inmiddels werd wel besloten om de zogenaamde Talent Stage te sluiten. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving blijft de Legend Stage wel degelijk open.



Zondag staat Cardi B. als absolute topper geprogrammeerd.