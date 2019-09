Veertiger verliest burgerrechten na betasten en lastigvallen van vrouwen in warenhuis en bus BVDH

16 september 2019

17u17 3 Lommel Een 40-jarige man uit Meerhout is veroordeeld voor een aanranding en feiten van belaging die hij in de loop van 2017 ten aanzien van twee vrouwen pleegde. Eén keer viel hij de werkneemster van een Lommels warenhuis lastig, een tweede keer ging hij in Overpelt veel te ver op een bus. Hij krijgt één jaar cel onder probatievoorwaarden en wordt voor vijf jaar uit de burgerrechten ontzet.

Op 10 juni 2017 sloeg de man voor het eerst toe in Lommel. Enkele maanden later, op 25 oktober, pleegde hij gelijkaardige feiten in Overpelt, op de bus richting Hamont-Achel. Bij de gebeurtenissen in Lommel was het slachtoffer een werkneemster in de winkel en was beklaagde een klant. Er was sprake van verregaande seksuele handelingen ten aanzien van de vrouw. Zo betastte hij het slachtoffer in haar schaamstreek. Zij kon een gedetailleerde omschrijving geven van dit gedrag en was bij de komst van de politie zichtbaar onder de indruk. De Meerhoutenaar beweerde dat hij werd uitgelachen en uit boosheid had gehandeld.

‘Obsessief’

Bij de feiten in Overpelt zaten dader en slachtoffer naast elkaar op de bus. De man vertelde aan het slachtoffer dat hij haar een massage wou geven en gaf terloops de grootte van zijn geslachtsorgaan mee. De vraag van het slachtoffer om te stoppen met zijn gedrag, maakte niet veel indruk. Daarnaast deed hij de rits van haar laars toe, raakte hij haar vingers aan, stapte hij zelfs mee van de bus en keerde hij zich pas om toen de vader van het slachtoffer in beeld kwam. De vrouw had inmiddels haar vriend gebeld en toonde hem beelden van de dader.

De rechtbank noemt de beklaagde ‘obsessief’ en ‘possessief’ en stelt dat de man het moeilijk heeft met het aanvaarden van andermans wil. "Zijn gedrag is onaangepast en impulsief en houdt geen rekening met de privacy en seksuele integriteit van de slachtoffers.” De man zal begeleiding moeten zoeken voor zijn problemen. Aan één slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 300 euro betalen.