Veel volk op de been voor koningsbezoek aan Lommel BVDH

29 september 2019

14u05 0 Lommel Veel beweging deze namiddag in Lommel. Koning Filip zal samen met de Poolse president Andrzej Duda en diens echtgenoot een plechtigheid op het Pools militair kerkhof bijwonen.

Het koningsbezoek komt er naar aanleiding van 75 jaar bevrijding. Die kwam er nadat ook een Poolse pantserdivisie hielp bij de geallieerden. Op het kerkhof liggen 257 soldaten die gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werden na de oorlog allemaal begraven in Lommel. Daarnaast wordt er bij het bezoek ook verwezen naar de honderdste verjaardag van de start van de diplomatieke betrekkingen tussen België en Polen.

Door het koningsbezoek is de Luikersteenweg afgesloten. Heel wat geïnteresseerden, waaronder een groot aantal mensen van Poolse afkomst, staan geparkeerd in de buurt van de rode lichten. Er is ook veel politie aanwezig om alles in goede banen te leiden.