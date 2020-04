Vaste bewegwijzering op oefenparcours fietsexamen Birger Vandael

09 april 2020

13u29 0 Lommel De zesdejaars van de Lommelse basisscholen leggen aan het einde van het schooljaar traditiegetrouw hun fietsexamen af. “Goed nieuws is dat de route van het fietsexamen in Lommel sinds kort een vaste bewegwijzering heeft,” zegt schepen van Mobiliteit Sophie Loots (CD&V). “Oefenen kan nu dus het hele jaar door, ook tijdens de paasvakantie. Met het mooie weer, is dit zelfs het ideale moment om de route te verkennen.”

Het fietsexamen geldt als de ideale voorbereiding om de route van en naar de middelbare school in te oefenen. De voorbereiding op dit examen past in de toegelaten sportieve beweging in de buitenlucht. “Binnen de coronamaatregelen kan het dus dat ouders samen met hun kinderen per fiets, van thuis uit vertrekken om het parcours te verkennen,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Om de verkeersveiligheid te garanderen en voor de kinderen die volgend schooljaar zelfstandig naar het middelbaar moeten fietsen, zijn de voorbereidingen en het fietsexamen van levensbelang.”

Dit jaar fietsexamen?

De route van het oefenparcours start en eindigt aan de Sint-Pietersbandenkerk. Onderweg kom je onder meer aan de Vreyshorring, Balendijk en Kerkstraat voorbij. “Of het echte fietsexamen op 27, 28 en 29 mei 2020 ook effectief kan plaatsvinden, is nog niet zeker en is afhankelijk van de Corona-richtlijnen die dan gelden,” besluit schepen van onderwijs Peter Vanderkrieken (CD&V). “De scholen zullen dit zeker verder opvolgen.”