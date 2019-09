Vaneylen viert dertigjarig bestaan met opendeurdagen en vernieuwde winkel BVDH

14u41 3 Lommel Drukkerij Vaneylen uit Lommel bestaat dertig jaar. Wat ooit heel klein begon in de garage van oprichter André is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in de markt van promo- en bedrijfskleding. Om de verjaardag te vieren zijn er deze donderdag en vrijdag opendeurendagen bij de zaak en wordt de vernieuwde winkel geopend.

André Vaneylen (71) was in 1989 een bediende die vanuit een passie voor het drukken koos voor de oprichting van de firma. Op dat moment was hij al twintig jaar bezig met de stiel in bijberoep. “Ik werkte toen als chef facteur bij De Post en stond op om half vijf. Om 13 uur zat mijn werk erop en met de vrije tijd kon ik me bezighouden met het drukwerk. Honderden doodsprentjes heb ik gedrukt.”

Toen de zoon van de drukker op leercontract kwam, besloot André te stoppen met het drukwerk op papier. “Uit schrik voor meningsverschillen”, legt hij uit. “Na twee maanden vol lege namiddagen kreeg ik de ingeving om me te focussen op zeefdruk. Ik kocht een kleine, manuele handdrukmachine en zo is het echt begonnen. Bestellingen van wel 5.000 T-shirts kwamen binnen. Mijn hele gezin hielp daarbij. De opdracht van Stad Lommel om stickers van spelende kinderen te maken, bleef me het meest bij. Nog tien jaar hingen die op straat.”

Focus op personaliseren

Met de opening van een handelspand in de Leopoldlaan en de hulp van dochter Suzie en schoonzoon Steven werd de zaak in de jaren ’90 steeds groter. De zaak moest meegaan in vernieuwingen. “Vroeger was rood gewoon rood, nu werken we met kleurstalen en verschillende tinten.” In 2005 trok de zaak naar het huidige adres aan Balendijk 181. De komende jaren wil de zaak zich nog meer focussen op het personaliseren van drukwerk en kleding. Met vernieuwde winkel zijn ze alvast goed gewapend.