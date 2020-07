Van de Dommelafvaart over de Beringse mijnsite ontdekken tot een lekkere Achelse trappist proeven: op dagtrip naar de Limburgse Kempen

Lommel

De regioredactie van HLN geeft de hele zomer de beste tips prijs voor een fantastische dagtrip in eigen land . Een bezoek aan de Limburgse Kempen zonder de Dommelafvaart is uiteraard niet compleet, maar de regio heeft veel meer te bieden. Het is de plek waar je de rijke geschiedenis van het Limburgse mijnverhaal kan ontdekken in Beringen, waar je kan toosten met een Achelse trappist en waar je alpaca’s kan gaan knuffelen in Kaulille. Wij inspireren je met talrijke tips voor een onvergetelijke tijd in de Limburgse Kempen.