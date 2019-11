Unieke supportersactie bij Lommel SK – Union: twee vrienden gratis per geregistreerde fan BVDH

19 november 2019

09u53 0 Lommel Onder Peter Maes heeft Lommel SK een mooie reeks neergezet. De nieuwe zege tegen Lokeren wordt door de voetbalclub nu gebruikt om de achterban aan te zetten aanstaande zaterdag massaal naar de thuiswedstrijd tegen Union te komen kijken. Iedereen die zich tegen vrijdagavond 22/11 heeft geregistreerd in de ‘Lommel SK Fanbase’, mag twee vrienden gratis uitnodigen.

“Het is belangrijk om met z’n allen achter groenwit te gaan staan zodat onze twaalfde man een extra troef van de club wordt”, verduidelijkt marketingverantwoordelijke Lennert Lodewijks. “Daarom voorzien we de mogelijkheid wat nieuwe mensen te laten meegenieten van een authentieke pot voetbal aan de Gestelsedijk”, gaat operationeel directeur Harm Van Veldhoven verder.

Concreet werkt de actie online via drie stappen. Je kan je registreren in de Lommel SK Fanbase via de link https://www.lommelsk.be/club.php?clubType=20. Vervolgens krijg je twee coupons die je kan gebruiken om twee e-tickets te downloaden en af te drukken.