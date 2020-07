Uitbreiding van Vlinderwandeling wordt feestelijk ingezet Birger Vandael

19 juli 2020

21u17 0

Dit voorjaar werd de vlinderwandeling langs het andersvalidenwandelpad in Kattenbos uitgebreid met extra speel- en beleefelementen van kunstenaar Will Beckers. Je kan er voortaan ook naar hartenlust klimmen en klauteren op een boomstammenparcours, schommelen en chillen op de vleugels van een giga-vlinder en mee bouwen aan een reuzeninsectenhotel in de vorm van een wereldbol. De stad wilde in april al de uitbreiding vieren, maar door corona ging het feest niet door. Daarom was er dit weekend de feestelijke opening met een kinderwandeling met grappig straattheater, vertelacts en een fotobooth om de vlinderwandeling in te wijden.