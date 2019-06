Twijfels bij wachtende Vestiville-gangers: “We voelen ons bekocht” Birger Vandael

28 juni 2019

14u29 10 Lommel Vanmiddag iets voor 14 uur gingen de deuren van Vestiville open. Enkele honderden festivalgangers zaten al een tijdje in de volle zon te wachten en kunnen nu aan hun festival beginnen. Tenminste, als alles doorgaat. Want na alle heisa is niemand nog zeker.

Ze komen van Duitsland, Luxemburg, Nederland maar toch vooral van België. Het buitenlandse volk valt uit de lucht wanneer we hen confronteren met de vraagtekens rond het festival. “Vanmorgen pas de definitieve goedkeuring gekregen, zeg je? Problemen met de veiligheid? Gaan er hier terroristen komen of wat bedoel je?” We leggen hen uit dat de problemen vooral van administratieve aard zijn. En dat het festival gisteren nog negatief advies van de brandweer en politie kreeg, maar dat er vandaag wel goedkeuring van de burgemeester volgde. Voor de vrijdag dan toch, de zaterdag en de zondag worden later bekeken.

Geen info

Gilles Vandegehuchten (19) uit Dendermonde was wel op de hoogte van de problemen. “We hadden er super veel zin in. De examens waren gedaan, dus we waren er helemaal klaar voor. Helaas vernamen we ook dat er twijfels waren rond het festival. We waren erg ongerust en we kregen ook geen info van het festival. Uiteindelijk zijn we hier rond 12 uur toegekomen en blijven we in het ongewisse.”

Ook Tina (23) uit Antwerpen is ‘not amused’: “Schrijf maar op dat we hier in de volle zon aan het afzien zien. De communicatie vanwege het festival is bijzonder zwak. Nu blijkt dat er een podium gesloten blijft, voelen we ons al een beetje bekocht. We hebben 200 euro betaald voor een ticket, maar het festival vindt niet ten volle plaats. Nu gaan we met stress naar binnen, dat zou niet mogen op een festival."

Vestiville belooft dat alles goed komt

“In samenspraak met het gemeentebestuur is beslist om het kleinste deel van het festival de Talent-stage op vrijdag af te sluiten om de maximale veiligheid te garanderen”, legt men bij het festival uit. “Het gaat over één tent die gebruikt wordt voor een talentenjacht. Voor zaterdag en zondag kan nog een oplossing gevonden worden om alsnog voor de Talent-stage de veiligheid te waarborgen en dan zal dit podium ook gewoon open gaan. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang en Vestiville is nu definitief klaar om tot 40.000 bezoekers te ontvangen in het Kristalpark in Lommel. Vestiville garandeert haar bezoekers een topfestival, een unieke beleving met topartiesten, een dorp in de wereld. Vestiville heeft een lastig parcours gereden en heeft de lat voor zichzelf extreem hoog gelegd. Maar ondanks de tegenslagen, al de geruchten en de hindernissen waarmee we geconfronteerd zijn, zal Vestiville leveren wat ze beloofd heeft.”