Trajectcontrole Lommelsebaan klaar voor gebruik BVDH

29 november 2019

Tegen de lente van 2020 treden 121 trajectcontroles in werking op de Vlaamse wegen. De camera’s van 54 trajectcontroles zijn reeds geïnstalleerd, de plaatsing van 67 andere is nog aan de gang. De trajectcontrole in Hechtel-Eksel, Overpelt en Lommel op de Lommelsebaan (N715) is in elk geval klaar voor gebruik.Het gaat om het gedeelte tussen het kruispunt in Hechtel en de Napoleonweg. Op een precieze startdatum wil het AWV zich niet vastpinnen, omdat de start van deze controles al zo vaak is uitgesteld.

