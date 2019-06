Tot de laatste seconde twijfel over Vestiville, definitieve zekerheid volgt pas vanochtend om 9 uur Legend Stage sneuvelt na gesprekken met veiligheidsdiensten Birger Vandael

28 juni 2019

05u47 3 Lommel Tot in de late uurtjes is er donderdagavond druk gediscussieerd over de eerste editie van het Lommelse festival Vestiville. De politie en brandweer gingen er in de namiddag langs en gaven een negatief veiligheidsadvies. Uiteindelijk werd besloten om de Legend Stage te sluiten. Deze ochtend om 9 uur moet het stadsbestuur definitieve zekerheid geven, maar dat is volgens de organisatie een formaliteit.

In de namiddag leek er in Lommel geen vuiltje aan de lucht. De vijf ‘stages’ en de zes ‘villes’ waren opgebouwd, de weide was klaar. “Daarmee is de grootste uitdaging volbracht”, stelde woordvoerder Tom Neys. Helaas bleek dat te vroeg victorie gekraaid. “De opmerkingen van de politie hadden betrekking op materialen die ook op andere festivals al zijn gebruikt, maar waarvan het papierwerk niet in orde is”, klonk het vervolgens bij het festival.

Nu alles in orde lijkt, kunnen muziekliefhebbers zich toch opmaken voor Cardi B. U kent haar van de oorworm ‘I like it’. De komst van de Amerikaanse rapster is symbool voor de grote ambities van Vestiville. “Er is een bepaalde stilstand in de festivalwereld”, zegt Tom. “Vandaag is er nood aan een nieuw, innovatief concept waarbij muziek gepaard gaat met ‘games’, ‘sports’, ‘art’, ‘fashion’, ‘beauty’ en ‘wellness’ (dat zijn niet toevallig de centrale thema’s van de zes ‘villes’ van het festival). Het festival is een stad op zichzelf, de hele wereld komt hier op één plek samen. Tot dusver waren urban en r&b minder belangrijk voor festivals, maar dit genre is een volwaardige stijl geworden. Meer nog, het is de trend van het moment en met dit festival geven we een duidelijk signaal aan de muziekindustrie.”

Potentieel van 120.000 bezoekers

Bij de aankondiging van het festival viel het cijfer 120.000, naar het aantal bezoekers dat Vestiville zou lokken. Dat cijfer heeft het festival vervolgens achtervolgd. “Dit is een groeiverhaal”, is Tom overtuigd. “We hebben het potentieel hiervoor, maar moeten eerst vertrouwen winnen bij de festivalgangers. Dit weekend zal onze beoogde identiteit duidelijk naar boven komen en dan hopen we dat het aanslaat.”

Artiesten als Cardi B hebben een overvol programma, dus dit weekend leek de enige mogelijkheid. De gelijktijdige timing met Rock Werchter bleek evenwel niet ideaal. “Je hebt het niet altijd voor het uitkiezen in deze wereld”, verduidelijkt de woordvoerder. “Rond deze periode zijn er veel festivals, ideaal aan het einde van de examens, terwijl het weer meestal al goed is en met het bouwverlof in aantocht. Naar volgend jaar toe zullen we de datum wel herbekijken, dat hangt ook af van wanneer de grote namen kunnen.”

Samenwerking met Lommel

Vestiville wil liever niet te veel meer gelinkt worden aan het Nederlandse Vestival en is evenmin de opvolger van Daydream, dat van Lommel naar Nederland verhuisde, omdat het graag de essentie van een event aan het water terug wou. “Wij kunnen Lommel terug het grote festival geven waar het recht op heeft. Volgend jaar zal de samenwerking vlotter verlopen dan dit jaar. Hetzelfde geldt voor de leveranciers. Nu waren er de gekende vraagtekens en dat maakte het niet gemakkelijker. Maar kijk, wij zijn er klaar voor. Nu maar hopen dat alles vlekkeloos verloopt en de festivalgangers zondagavond tevreden naar huis gaan.”