Toegang tot uitgestelde carnavalsstoet op 7 maart is uitzonderlijk gratis Birger Vandael

29 februari 2020

07u48 0 Lommel De carnavalstoet in Lommel moest op zondag 23 februari noodgedwongen geannuleerd worden door het stormweer. Er werd al snel een nieuwe datum geprikt, zijnde zaterdag 7 maart.

Omdat de winkels die dag ook gewoon geopend zijn, zal de toegang tot de stoet – in tegenstelling tot andere jaren – gratis zijn. De organisatie van carnaval Lommel zal wel met de collectebus rondgaan. Het parcours en de afsluiting blijven verder ongewijzigd. De optocht start op het Hertog Janplein en in de Vreyshorring en passeert vervolgens langs de Hoogstraat, Stationsstraat, Kerkstraat, Mudakkers, Rijksschoolstraat, Koningsstraat, Lepelstraat en Dorp. De ontbinding van de stoet is op de Vreyshorring en op het Hertog Janplein. De straten op het parcours zijn parkeer- en verkeersvrij van 10 tot 18 uur.