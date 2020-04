Telefoontje en nostalgische brochure tonen Lommelse 75-plussers dat er aan hen wordt gedacht Birger Vandael

15 april 2020

12u45 4 Lommel De komende twee weken zullen alle 75-plussers in Lommel een telefoontje krijgen van de stad. “Zo willen we peilen hoe het met de mensen gaat en of er bijkomende noden en hulpvragen zijn,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). Daarnaast krijgen alle 75-plussers eind deze week ook een bijzondere en leuke uitgave van Erfgoed Lommel in de bus.

Een team van een 20-tal vrijwillige stadspersoneelsleden contacteert deze en komende week pro-actief alle 75-plussers in Lommel. “In eerste instantie gebeurt dat telefonisch", legt Nijs uit. “Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst bevragen we het lichamelijk en psychisch welzijn van onze senioren. Dat gaat van de vraag of de mensen nog zelf boodschappen kunnen doen, tot info over hun netwerk van familie en vrienden en of er nood is aan bijkomend telefonisch contact door één van onze medewerkers.”

Tijd van toen

De brochure van 28 pagina’s neemt de senioren dan weer mee naar “de tijd van toen”. Volgens schepen van Lokaal Sociaal Beleid Nancy Bleys (CD&V) heeft deze uitgave twee functies: “We willen de mensen hun gedachten even laten verzetten en hen op een leuke manier bezighouden. Dat doen we met foto’s en verhalen uit de oude doos, kleine quizvraagjes en woordpuzzels. Daarnaast zetten we de belangrijkste richtlijnen nog eens overzichtelijk op een rijtje, samen met het hulpaanbod vanuit de stad.”

Postkaart

Binnenin de brochure vinden de mensen ook een postkaart die ze gratis kunnen terugsturen aan de buurtzorgregisseur en waarbij ze kunnen aangeven of ze bijzondere behoeften of hulp nodig hebben. “Zo willen we laten weten dat we er zijn voor hen en de mensen een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden.”

Mensen kunnen met alle vragen om hulp en hun aanbod om te helpen nog steeds terecht op het telefoonnummer 011 397 102 (elke werkdag van 9 tot 17 uur) of via het online platform https://www.impactdays.co/lommelhelpt