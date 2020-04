Tachtig boxen met groenten en fruit geschonken aan woonzorgcentrum De Bekelaar Birger Vandael

14 april 2020

16u42 0 Lommel Dinsdagmiddag werden tachtig ‘Boostboxen’ boordevol groenten en fruit overhandigd aan de medewerkers van woonzorgcentrum De Bekelaar in Lommel. Het initiatief komt van de start-up ‘Kadonation’, die Belgen de mogelijkheid geeft om zorgverleners een dergelijke ‘Boostbox’ te schenken. “We vinden het belangrijk om ons platform open te stellen voor een actie naar de helden van vandaag”, zegt Jelle Van Roosbroeck van Kadonation.

Kadonation is een platform dat het gemakkelijker maakt om met een groep samen te leggen. In deze speciale tijden spant de start-up zich in om de zorgverleners te ondersteunen. Per schijf van 15 euro voorzien de initiatiefnemers één gezinsbox voor een zorgverlener. Deze pakketten worden geleverd aan ziekenhuizen, zorginstellingen en brandweerkazernes over heel België. Zo hoeven zorgverleners voor hun dagelijkse portie groenten en fruit niet aan te schuiven in de winkels of ondervinden ze geen hinder door de lege winkelrekken.

Veiligheid bij levering

“We zijn heel tevreden dat we al ruim 750 boxen aan gezinnen van hulpverleners hebben kunnen schenken, 80 daarvan overhandigen we aan medewerkers van De Bekelaar”, is Van Roosbroeck opgetogen. De boxen worden uiteraard geleverd conform de maatregelen. Ze zitten in een gesloten kartonnen verpakking. Bovendien wordt bij het samenstellen van de pakketten de social distance tussen de inpakkers verdubbeld naar drie meter.

Hit op social media

De actie maakte ook al heel wat los op Instagram. Onder meer Sam De Bruyn, Jamie Lee-Six, Julie Taton, Ianthe Tavernier, Pascal Braeckman, Gilles Van Bouwel en Hilde De Baerdemaeker zetten hun schouders onder het initiatief met de hashtag #boostonzehelden.